В Харькове перекрывали улицу из-за обнаружения учебной мины
11:52, 17 августа 2016Общество
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В Харькове из-за обнаружения учебной мины перекрывали улицу.
В Харькове нашли учебную мину / Иллюстрация forum.guns.ru
Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Харьковской области, сегодня, 17 августа, около 9:00 в Новобаварское отделение полиции поступила информация, что на улице Москалевской дворник обнаружил возле мусорного бака подозрительный предмет.
На место выезжали следственно-оперативная группа, взрывотехники, сотрудники ГСЧС.
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Правоохранители оцепили улицу.
Найденный предмет оказался учебной миной. Сейчас ее изъяли, эксперты осмотрели находку. Никакой опасности она не представляет.
Проводится дальнейшая проверка.
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