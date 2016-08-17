В Харькове перекрывали улицу из-за обнаружения учебной мины

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Харьковской области, сегодня, 17 августа, около 9:00 в Новобаварское отделение полиции поступила информация, что на улице Москалевской дворник обнаружил возле мусорного бака подозрительный предмет.

На место выезжали следственно-оперативная группа, взрывотехники, сотрудники ГСЧС.

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Правоохранители оцепили улицу.

Найденный предмет оказался учебной миной. Сейчас ее изъяли, эксперты осмотрели находку. Никакой опасности она не представляет.

Проводится дальнейшая проверка.