На Волыни пограничники предотвратили контрабанду крупной партии сигарет в Польшу

В Волынской области пограничники предотвратили контрабанду 14 тысяч пачек сигарет в Польшу.

Как сообщили УНИАН в Госпогранслужбе, сегодня пограничники отдела "Грабово" Луцкого отряда пресекли очередную махинацию жителей приграничья по незаконному перемещению сигарет через Западный Буг с помощью резиновой лодки.

"Отрабатывая оперативную информацию о противоправной деятельности в одном из направлений, около 3:00 пограничный патруль обнаружил пятерых неизвестных с пакетами. Они направлялись в сторону государственной границы. Заметив пограничников, правонарушители оставили ношу, в которой были 28 ящиков сигарет без акцизных марок и резиновая лодка с веслами, и бросились бежать", - говорится в сообщении.

Читайте такжеКонтрабанда наркотиков на украинско-польской границе с начала года выросла более чем в 300 раз

Один из контрабандистов был задержан. Им оказался 21-летний местный житель с. Грабово Шацкого района. Его привлекли к ответственности за нарушение пограничного режима. В отношении него составлены административные документы для рассмотрения в суде попытки незаконного пересечения государственной границы. Круг остальных причастных к противоправной деятельности лиц устанавливается.

В ГПСУ добавили, что обнаруженные 14 тысяч пачек сигарет без акцизных марок будут переданы в фискальные органы.