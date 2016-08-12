В Киеве двух патрульных уличили в получении взятки от водителя-нарушителя

Как сообщается на странице полиции в Facebook, информацію о вымогательстве неправомерной выгоды инспекторами выявили сотрудники отдела мониторинга и аналитического обеспечения Управления патрульной полиции Киева.

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Они установили: двое патрульных изъяли документы у нетрезвого водителя и потребовали 4 000 гривен за их возвращение. Взамен обещали не составлять на него админматериалы.

11 августа вместе с ДВБ и прокуратурой обоих подозреваемых задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Получение инспекторами неправомерной денежного вознаграждения был задокументирован.

Как сообщал УНИАН, недавно в Украине ужесточили наказание за езду в нетрезвом состоянии: минимальный штраф достигает 10 тысяч гривен