Прораб из Евпатории: правозащитники рассказали о втором задержанном ФСБшниками "диверсанте"

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа на своей странице в Facebook.

41-летний Захтей Андрей Романович родом из города Борислав Львовской области, где на него в 2006 году было зарегистрировано частное предприятие "Евро-пластстрой".

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На его Facebook-странице указано, что сейчас он живет в Евпатории. Судя по всему, в последнее время он не находил работу в Крыму - его резюме размещено на сайтах по поиску строительных работы Москве и Подмосковье.

"Выполняем ремонты квартир и помещений, металлоконструкции, строительство АЗС в Москве и области. Есть стаж работы нач. строительного участка, прорабом, мастером отделочных работ. Проживаю в Одинцово. Принимаем заказы в Крыму", - говорится в объявлении о поиске работы на сайте "Поиск мастера.ру".

Судя по опубликованным фотографиям, а также указанным под ними геотегам, Захтей последнее время, действительно, был на заработках в России и проживал в Одинцово.

В социальной сети Вконтакте на своей странице Захтей указал, что занимается "помощью в оформлении российского гражданства для жителей ближнего зарубежья и стран бывшего СССР".

Андрей Захтей женился в 2015 году, у него есть маленький ребенок.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержания группы «диверсантов». Как утверждают в российской спецслужбе, «одним из организаторов прекращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого также задержали, и он дает показания».

Украинская полиция открыла уголовное производство по факту похищения гражданина Украины Панова.