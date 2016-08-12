Оккупанты отключили интернет на севере Крыма после заявлений о "перестрелке"

Об этом сообщает телеканал "Дождь".

"Это произошло после перестрелки на границе с Украиной и задержания подозреваемых в подготовке теракта на полуострове", - рассказала так называемый сенатор оккупированного Крыма, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

«В целях безопасности (отключили интернет - УНИАН). Это нужно для того, чтобы определенные спецслужбы…не было проникновения… В целях безопасности нужны прежде всего эти мероприятия, и люди это понимают», - рассказала Ковитиди.

Ранее «Крымтелеком» сообщил о перебоях с интернетом в северных районах оккупированного Крыма из-за технологических работ. Оператор связи связал это с проведением технологических работ на сетях передач данных.

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Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержания группы «диверсантов». Как утверждают в российской спецслужбе, «одним из организаторов прекращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого также задержали, и он дает показания».

Украинская полиция открыла уголовное производство по факту похищения гражданина Украины Панова.