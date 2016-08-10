С февраля 2014 года СБУ уличила в финансировании терроризма 34 человека

"На протяжении указанного периода (с февраля 2014 года - ред.) сообщено о подозрении в совершении преступления предусмотренного 258-5 УК Украины (финансирование терроризма - ред.) 34 лицам, направлено в суд 10 уголовных дел в отношении 18 лиц", - сообщили в СБУ в ответ на запрос РБК-Украина.

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Также в ответе на запрос сообщили, что признаны виновными в финансировании терроризма 8 лиц.

Как сообщал УНИАН, в мае в Луганской области правоохранители задержали бизнесмена, который поставлял продовольствие на неподконтрольную Украине территорию и платил "налоги" в "бюджет ЛНР".