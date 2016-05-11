В Луганской области за финансирование терроризма задержан бизнесмен

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, установлено, что местный житель зарегистрировал несколько предприятий как в оккупированном Луганске, так и на контролируемой украинской властью территории.

На основании "соглашения", заключенного с так называемым "правительством" террористической организации "ЛНР" эти предприятия уплатили в псевдодержавного "бюджета" более 380 тыс. гривен "налогов".

Кроме того, бизнесмен организовал поставку на временно оккупированную территорию продовольствия собственного производства на сумму 700 тыс. грн. По его перевозке через "таможню ДНР" он заплатил террористам 35 тыс. грн.

Указанного бизнесмена 8 мая задержали, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Досудебное расследование продолжается.

Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в Луганской области по ч. 1 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности.