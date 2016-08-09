У Луценко уверены в готовности Интерпола задержать экс-нардепа Шепелева при условии его выезда из РФ

Про це Єнін сказав в ефірі 5-го каналу.

"Мы предполагали такое развитие событий. В принципе даже отказ в экстрадиции, который мы получили месяц назад, это является основанием для инициирования процедуры судебного разбирательства по специальной процедуре, то есть in absentia - при отсутствии подозреваемого. И эта свобода, которую он получил, она довольно мнимая. Как только указанный человек решит покинуть территорию Российской Федерации, его встретит Интерпол в любой другой стране мира, которая признает юрисдикцию Интерпола", - сказал Енин.

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При этом Енин признал, что фактически нет таких стран, которые не признают юрисдикцию Интерпола, допуская, что Шепелев останется в РФ невыездным.

В то же время заместитель генпрокурора отметил, что не думает, что Шепелев может обладать такой информацией или компроматом, которые могут угрожать некоторым украинским политикам или стабильности государства.

"Это, пожалуй, попытки ФСБ хотя бы каким-то образом насолить в информационной сфере, и сказать, что они там имеют какой-то эксклюзив", - добавил Енин.

Как сообщал УНИАН, ранее в ГПУ заявили, что отказ России в экстрадиции бывшего народного депутата Украины Александра Шепелева связан с его сотрудничеством с Федеральной службой безопасности РФ.

Шепелева 27 декабря 2012 был объявлен в международный розыск. 5 июля 2013 был задержан в Венгрии и по результатам проведения процедуры экстрадиции 26 марта 2014 его доставили в Украину.

Однако 6 июля 2014 года Шепелев сбежал из-под стражи, в связи с чем он в тот же день повторно был объявлен в международный розыск и судом была избрана в отношении него мера пресечения в виде содержания под стражей.

Работники правоохранительных органов РФ 19 марта 2015 года задержали Шепелева на территории Московской области.

На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Украины компетентные органы РФ в марте 2015 года начали экстрадиционную проверку выдачи Шепелева украинской стороне.

По данным ГПУ, Шепелев подозревается в совершении организации умышленного убийства и покушения на умышленное убийство двух или более лиц, на заказ, по предварительному сговору группой лиц; организации завладения транспортным средством; организации хищения государственных денежных средств ПАО "Родовид Банк", их легализации и служебного подлога.