В Днепровском райсуде сообщили, что пойманный на взятке Чаус продолжает работу

Об этом Украинской правде сообщили в Днепровском суде. В Чаусе на среду запланировано рассмотрение ряда дел.

"Мы с ним сегодня общались, он будет на работе, однако задерживается", - сообщила УП руководителя аппарата суда.

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При этом в суде не уточнили, какие именно дела в среду будет рассматривать судья.

По украинскому законодательству, снять неприкосновенность с судьи имеет право только Верховная Рада.

Специализированная антикоррупционная прокуратура надеется на созыв внеочередного заседания Верховной Рады для лишения Чауса судейского иммунитета.