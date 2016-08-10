В Днепровском райсуде сообщили, что пойманный на взятке Чаус продолжает работу
11:59, 10 августа 2016Общество
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Пойманный вечером 9 августа на взятке судья Днепровского районного суда Николай Чаус 10 августа, как ожидается, будет рассматривать дела в суде.
Чаус "будет на работе, однако задерживается" / Фото УНИАН
Об этом Украинской правде сообщили в Днепровском суде. В Чаусе на среду запланировано рассмотрение ряда дел.
"Мы с ним сегодня общались, он будет на работе, однако задерживается", - сообщила УП руководителя аппарата суда.
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При этом в суде не уточнили, какие именно дела в среду будет рассматривать судья.
По украинскому законодательству, снять неприкосновенность с судьи имеет право только Верховная Рада.
Специализированная антикоррупционная прокуратура надеется на созыв внеочередного заседания Верховной Рады для лишения Чауса судейского иммунитета.
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