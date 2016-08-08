На Волыни на 112 году жизни скончалась старейшая жительница области

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила председатель Рокинивского поселкового совета Леся Яцушек.

Долгожительница родилась 8 января 1904 в селе Копылье Маневицкого района, о чем говорится в ее паспорте и свидетельстве о рождении. А умерла - 7 августа 2016 года.

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Как отмечает поселковый голова, долгожительница последние двадцать пять лет жила в селе Рокини Луцкого района вместе с семьей двоюродной внучки Надежды Засекиной. Муж Ефосинии Павлюк - Яков - пропал без вести во время Второй мировой войны. Трагически погиб 20-летний сын, которого она родила в 34 года. Всю жизнь тяжело работала в колхозе села Копылье.

По словам двоюродной внучки, известие о трагической смерти единственного сына, застало Ефросинию Павлюк, когда и доила в сарае корову... Женщина вышла оттуда совсем седой.

«Он с ребятами ездил на заработки во Львовскую область. Как-то шли с танцев, все прошли через тот провод оборванный. Он зацепился за электропровод и ... его убило током», - отмечает Засекина.

И добавляет, что долгожительница была очень набожной. Постоянно ходила в церковь и до последнего времени пела колядки и щедривки для гостей, хотя и неграмотная была. И никогда никому не сказала плохого слова. А еще бабушка каждый день ела сало, однако, картофель никогда не ела вместе с мясом.

«Мы похоронили ее сегодня в Копылье, как завещала», - добавляет двоюродная внучка Ефросинии Павлюк.