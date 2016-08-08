Прокурор из США займется подбором надзирателей за законностью действий ГПУ

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Во время подписания присутствовали заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская и бывший Федеральный прокурор и помощник генерального прокурора США Богдан Витвицкий.

"Сегодня мы подводим итоги подготовительного этапа создания Генеральной инспекции при Генпрокуратуре. Орган, который должен надзирать над законностью действий прокуроров и следователей всей системы прокуратуры, который должен быть создан с нуля", – заявил Луценко.

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Cоздана конкурсная комиссия из 7 человек, пятеро из них - представители общественности.

"Председателем комиссии назначена, согласно закону, гражданин Украины и работница генеральной прокуратуры госпожа Анжела Стрижевская, но прошу вас быть лидером этой комиссии", – заявил генпрокурор.

Луценко предложил Витвицькому перенести американский опыт при собеседованиях кандидатов.

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"Очень хотел бы, чтобы вы сделали действительно независимый и очень профессиональный орган", – сказал он.

"Конкурс состоит из предложения добровольно пройти тест на общие навыки IQ, а также на знание законодательства, которое готовит наша академия. Кандидаты, которые лучше всего сдадут этот тест допускаются к собеседованию", – пояснил Луценко.

По его словам, зарплата сотрудников Генинспекции будет вдвое больше, чем заработная плата работников органов прокуратуры.

"Срок подачи заявок – с 10 августа по 10 сентября. С 10 сентября заработает комиссия во главе с двумя достойными работниками", – добавил Луценко.

Стрижевская добавила, что приказ будет опубликован на сайте ГПУ, а комиссия по отбору кандидатов в Генинспекцию будет постоянно информировать о своих заседаниях и любая информация, которая будет касаться соискателей этих должностей, будет доведена к сведению.