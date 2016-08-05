В Минобороны рассказали, какую технику выведут на парад ко Дню Независимости

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чернобай на брифинге в Киеве.

По его словам, согласно указу президента Украины, Министерство обороны проводит подготовку войск к параду по случаю 25-й годовщины Независимости.

«В торжествах примут участие более 4 тыс. представителей Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции Украины, а также более 200 единиц военной техники», - сказал Чернобай.

По словам представителя Минобороны, свыше 2,5 тыс. военнослужащих ВСУ, определенных для участия в параде войск, проводят необходимые тренировки в Киевском, Васильковском, Белоцерковском и Гончаровском гарнизонах.

Перед парадом пройдет семь совместных репетиций в составе сводных подразделений ВСУ и других воинских формирований в пешем строю. Три из них будут проводиться на столичном Крещатике в период с 17 августа.

Читайте такжеВ военном параде к 25-летию Независимости впервые примут участие резервисты

«Впервые в истории в этом году участие в параде войск примут резервисты, которые входят в состав стратегического резерва Вооруженных сил Украины, созданного на случай обострения ситуации с целью усиления украинской армии», - отметил Чернобай.

Он сообщил, что во время парада военнослужащие ВСУ продемонстрируют новые образцы парадной и повседневной формы одежды. Ни одна участвующая в параде единица техники не будет забрана из района проведения АТО.

«Военная техника, участвующая в мероприятии, – это модернизированная техника, которая поступила с заводов, и техника, которая находилась в созданном Министерством обороны резерве. После парада все образцы техники и вооружения будут переданы в части и подразделения Вооруженных сил Украины», - сказал Чернобай.

Как сообщал УНИАН, 22 июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О проведении парада войск по случаю 25-й годовщины Независимости Украины».