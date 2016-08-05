В Минобороны рассказали, какую технику выведут на парад ко Дню Независимости
4 тыс. представителей Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции Украины и более 200 единиц военной техники примут участие в параде в Киеве по случаю 25-й годовщины Независимости Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чернобай на брифинге в Киеве.
По его словам, согласно указу президента Украины, Министерство обороны проводит подготовку войск к параду по случаю 25-й годовщины Независимости.
«В торжествах примут участие более 4 тыс. представителей Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции Украины, а также более 200 единиц военной техники», - сказал Чернобай.
По словам представителя Минобороны, свыше 2,5 тыс. военнослужащих ВСУ, определенных для участия в параде войск, проводят необходимые тренировки в Киевском, Васильковском, Белоцерковском и Гончаровском гарнизонах.
Перед парадом пройдет семь совместных репетиций в составе сводных подразделений ВСУ и других воинских формирований в пешем строю. Три из них будут проводиться на столичном Крещатике в период с 17 августа.
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«Впервые в истории в этом году участие в параде войск примут резервисты, которые входят в состав стратегического резерва Вооруженных сил Украины, созданного на случай обострения ситуации с целью усиления украинской армии», - отметил Чернобай.
Он сообщил, что во время парада военнослужащие ВСУ продемонстрируют новые образцы парадной и повседневной формы одежды. Ни одна участвующая в параде единица техники не будет забрана из района проведения АТО.
«Военная техника, участвующая в мероприятии, – это модернизированная техника, которая поступила с заводов, и техника, которая находилась в созданном Министерством обороны резерве. После парада все образцы техники и вооружения будут переданы в части и подразделения Вооруженных сил Украины», - сказал Чернобай.
Как сообщал УНИАН, 22 июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О проведении парада войск по случаю 25-й годовщины Независимости Украины».