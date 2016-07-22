В Киеве в День Независимости пройдет парад войск

11:12, 22 июля 2016
Политика
4824 0

Президент Петр Порошенко подписал Указ «О проведении парада войск по случаю 25-й годовщины независимости Украины».

ngu.gov.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, военный парад состоится 24 августа в Киеве на улице Крещатик и Майдане Незалежности.

Непосредственное руководство подготовкой и проведением мероприятия возложено на министра обороны Украины Степана Полторака.

Читайте такжеВ Киеве в День Независимости участники АТО пройдут маршем - военного парада не будет

Глава государства поручил Кабинету министров обеспечить финансирование и осуществление в пределах полномочий других мероприятий, связанных с подготовкой и проведением парада, а Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины - обеспечить трансляцию мероприятия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter