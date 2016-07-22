В Киеве в День Независимости пройдет парад войск

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, военный парад состоится 24 августа в Киеве на улице Крещатик и Майдане Незалежности.

Непосредственное руководство подготовкой и проведением мероприятия возложено на министра обороны Украины Степана Полторака.

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Глава государства поручил Кабинету министров обеспечить финансирование и осуществление в пределах полномочий других мероприятий, связанных с подготовкой и проведением парада, а Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины - обеспечить трансляцию мероприятия.