В Киеве в День Независимости пройдет парад войск
11:12, 22 июля 2016Политика
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Президент Петр Порошенко подписал Указ «О проведении парада войск по случаю 25-й годовщины независимости Украины».
24 августа состоится парад войск / ngu.gov.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, военный парад состоится 24 августа в Киеве на улице Крещатик и Майдане Незалежности.
Непосредственное руководство подготовкой и проведением мероприятия возложено на министра обороны Украины Степана Полторака.
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Глава государства поручил Кабинету министров обеспечить финансирование и осуществление в пределах полномочий других мероприятий, связанных с подготовкой и проведением парада, а Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины - обеспечить трансляцию мероприятия.
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