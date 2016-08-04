Для работников российских тюрем в оккупированном Крыму открыли пансионат

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу УФСИН России по Крыму и Севастополю.

"В пансионате произведен капитальный ремонт, и для отдыха сотрудников уголовно-исполнительной системы и членов их семей в нем представлены три вида номеров гостиничного типа. Все номера оснащены необходимой мебелью и системами кондиционирования воздуха", – говорится в сообщении ведомства.

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После аннексии Крыма Россией на полуострове стали преследовать проукраинских активистов. Об этом неоднократно заявляли правозащитники. Они призывают Кремль прекратить нарушения прав человека. Но в Москве и российские власти Крыма отрицают репрессии.

По информации первого заместителя министра информационной политики Украины Эмине Джеппар, в Крыму – 24 политзаключенных, 16 пропавших без вести и 10 погибших из-за репрессий.