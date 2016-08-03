В посольстве рассказали последние подробности ДТП с украинцами в Норвегии

Об этом говорится в комментарии посольства Украины в Королевстве Норвегия относительно развития ситуации вокруг граждан Украины, пострадавших в результате аварии автобуса, сообщает Департамент консульской службы МИД на своей странице в Facebook.

«Посольство внимательно следит за расследованием правоохранительными органами Норвегии дела по ДТП с автобусом. Приняли к сведению их решение о временном задержании гражданина Украины, находившегося за рулем в момент аварии», - подчеркнули в дипучреждении.

Отмечается, что посольством принимаются все необходимые меры с целью обеспечения прав и интересов задержанного гражданина.

В частности, во время его допроса следователем было обеспечено присутствие консульского работника посольства, получено подтверждение норвежской стороны о предоставлении с ее стороны адвоката и переводчика.

Кроме того, четверо пострадавших в результате ДТП в Норвегии граждан Украины остаются в больницах; по заключению норвежских врачей, они должны провести там еще несколько дней для завершения курса лечения.

«Врачи констатируют положительную динамику состояния здоровья всех пострадавших граждан Украины. Двое из них должны быть выписаны уже в течение следующих 2-3 дней, завершение лечения других двух граждан может потребоваться на несколько дней больше», - отметили в посольстве.

Как сообщал УНИАН, 30 июля в Норвегии за 100 км от г. Олесунд произошла дорожная авария с участием туристического автобуса с украинцами. Один человек погиб, более 10 пассажиров травмированы.

Всего, по данным полиции, в автобусе находился 41 человек, все они, в том числе водитель и руководитель группы – граждане Украины.