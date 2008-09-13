В мире падают цены на зерновые

Министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК заявляет, что в мире наблюдается стойкая тенденция по снижению цены на все виды зерновых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании по проблемным вопросам закупки зерна урожая 2008 года сообщил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

«За последние месяцы по всем видам зерна - от 15 до 20%», - уточнил он.

По его словам, это обусловлено постоянным повышением прогнозных показателей по производству зерна в мире.

На сегодняшний день, по его словам, оценочное производство по пшенице составляет 671 млн. тонн, или на 60 млн. тонн (10%) больше, чем в прошлом году, по ячменю - почти 150 млн. тонн (10%).

«Поэтому решения правительства, которые приняты, и те механизмы, которые задействованы, обеспечивают ситуацию, когда на рынке Украины, по сравнению с другими странами, поддерживается и, я уверен, будет поддерживаться сравнительно стабильная ситуация на рынке зерна», - сказал Ю.МЕЛЬНИК, подчеркнув, что этому способствует и экспорт.

Он отметил, что на сегодняшний день экспортировано 4,9 млн. тонн зерна, в том числе пшеницы – 2,3 млн. тонн.

Проблемой номер один Ю.МЕЛЬНИК назвал большие предложения на рынке фуражного зерна.

«Его (зерна) больше на 9,5 млн. тонн. Из них фуражной пшеницы – больше на 6,3 млн. тонн, ячменя – на 3,3 млн. тонн. Поэтому проблема номер один - это цены на фуражное зерно», - подчеркнул министр.

В то же время, как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, находясь в Черкасской области, призвал аграриев не спешить с продажей зерна нынешнего урожая.

При этом он сказал, что в мире, наоборот, наблюдается повышение цен на зерно из-за рекордно низких запасов. Он обратил внимание, что украинское правительство допустило много ошибок, применив административные методы на рынке зерна. Из-за этого, по словам главы государства, Украина потеряла 2,5 млрд. долларов, поскольку практически до мая существовал запрет на экспорт зерна.