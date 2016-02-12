В Одессе полицейский продавал наркотики в здании патрульной полиции

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Военной прокуратуры Южного региона Украины Павел Аксенов, Военной прокуратурой Южного региона совместно со спецподразделением по борьбе с коррупцией управления СБУ в Одесской области во время очередной продажи наркотических средств задержан сотрудник управления патрульной полиции Одессы.

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«Поражает не только тот факт, что реализация наркотиков происходила в административном помещении указанного управления, но и то, что материалы досудебного расследования дают все основания обоснованно подозревать задержанного лица, как в продаже, так и в употреблении наркотических средств. В том числе, во время выполнения своих служебных обязанностей», - акцентировал Аксенов.

В настоящее время в рамках уголовного производства, начатого Военной прокуратурой Южного региона Украины, проводится комплекс неотложных следственных действий, среди которых - санкционированный судом обыск в помещении управления патрульной полиции.

Установленным порядком готовится сообщение задержанному лицу о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 307 (незаконный сбыт наркотических средств, совершенное повторно) УК Украины, а также ходатайство об избрании для нее судом меры пресечения.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.