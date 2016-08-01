Как в Лас-Вегасе: в Одессе открыли "светлицу" для круглосуточной регистрации экспресс-браков

Как передает корреспондент УНИАН, вчера вечером на проспекте Шевченко возле здания Одесской областной государственной администрации состоялось торжественное открытие стилизованного под украинскую хату специального павильона. Вечером 31 июля уже зарегистрировали браки первые три пары.

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Молодые пары встречали бандурист и восемь женщин в национальных костюмах с караваем. Они поздравляли молодоженов украинскими песнями и пожеланиями счастливой супружеской жизни. Обряд бракосочетания прошел согласно установленной процедуре, включая обмен кольцами и вручение свидетельства о заключении брака.

Разводы в этом павильоне осуществлять не будут.