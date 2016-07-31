В Одесской области пограничники задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом

Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали гражданина Молдовы, который находился в розыске за совершение уголовного преступления.

Читайте такжеИнтерпол задержал в Сербии разыскиваемого СБУ украинского бизнесмена «Во время проведения в пункте пропуска «Кучурган-авто» паспортного контроля гражданина Молдовы, который направлялся в Украину, произошло срабатывание базы данных Интерпола. По предварительным данным, задержанный разыскивается полицией Молдовы за совершение преступления», - отметили в управлении.

Пограничники задержали мужчину и проинформировали об этом дежурного Укрбюро Интерпола.