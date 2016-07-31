В Одесской области пограничники задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом
15:16, 31 июля 2016Общество
863 0
В Одесской области пограничники сегодня задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом.
Задержан гражданин Молдовы, который направлялся в Украину \ УНИАН
Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали гражданина Молдовы, который находился в розыске за совершение уголовного преступления.
Читайте такжеИнтерпол задержал в Сербии разыскиваемого СБУ украинского бизнесмена «Во время проведения в пункте пропуска «Кучурган-авто» паспортного контроля гражданина Молдовы, который направлялся в Украину, произошло срабатывание базы данных Интерпола. По предварительным данным, задержанный разыскивается полицией Молдовы за совершение преступления», - отметили в управлении.
Пограничники задержали мужчину и проинформировали об этом дежурного Укрбюро Интерпола.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter