Джемилев: Не питайте никаких иллюзий, Россия уничтожает наш народ
Российская Федерация уничтожает крымских татар на оккупированном полуострове.
Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев во время выступления на заседании исполнительного комитета Всемирного Конгресса крымских татар, который проходит в турецком городе Эскишехир, передает "Украинская правда".
Говоря о пропавших крымских татарах на территории аннексированного Россией Крыма, Джемилев упомянул о члене исполнительного комитета ВККТ Эрвине Ибрагимове.
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"Печально, что наш близкий друг Эрвин похищен несколько месяцев назад... Мы надеемся, что он появится и вернется к семье. Но надо быть реалистами: из 22 человек, которые исчезли в Крыму, пока не нашелся никто. Вот с каким государством мы имеем дело. Поэтому не питайте никаких иллюзий - это государство (РФ - ред.) уничтожает наш народ", - заявил Джемилев.