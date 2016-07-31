Джемилев: Не питайте никаких иллюзий, Россия уничтожает наш народ

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев во время выступления на заседании исполнительного комитета Всемирного Конгресса крымских татар, который проходит в турецком городе Эскишехир, передает "Украинская правда".

Говоря о пропавших крымских татарах на территории аннексированного Россией Крыма, Джемилев упомянул о члене исполнительного комитета ВККТ Эрвине Ибрагимове.

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"Печально, что наш близкий друг Эрвин похищен несколько месяцев назад... Мы надеемся, что он появится и вернется к семье. Но надо быть реалистами: из 22 человек, которые исчезли в Крыму, пока не нашелся никто. Вот с каким государством мы имеем дело. Поэтому не питайте никаких иллюзий - это государство (РФ - ред.) уничтожает наш народ", - заявил Джемилев.