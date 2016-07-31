Украинские десантники примут участие в учениях "Флейминг тандер-2016" в Литве

В Литве 1-12 августа состоятся тактические учения "Флейминг тандер-2016", на которых Вооруженные силы Украины будут представлять военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины.

Отмечается, что артиллерийские маневры состоятся на базе учебного центра армии Литовской Республики вблизи города Пабраде. Многонациональное мероприятие направлено на практическое совершенствование умений личного состава в ходе совместного выполнения задач и повышение уровня взаимосовместимости между военнослужащими различных государств.

Кроме того, украинские десантники смогут обменяться опытом с военными Вооруженных сил США, ФРГ, Бельгии, Латвии, Литвы, Португалии относительно подготовки военнослужащих, тренировки командирского состава управлению подразделениями и организации выполнения задач по назначению, подчеркнули в Минобороны.

"Украинское название учений переводится как "Пламенный гром". В течение двух недель во время этих маневров наши артиллеристы смогут обмениваться практическим опытом с коллегами из армий других стран мира, - отметил командир бригадной артгрупи полковник Даниил Давиденко. — Учения мощные, ведь участие в них примут более 1100 военнослужащих. И что самое главное, учение артиллерийское. До сих пор мы не принимали участия в подобных мероприятиях международного масштаба".

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Сегодня, 30 июля, из состава 80-й десантно-штурмовой бригады за границу отправляется штатное подразделение - минометный взвод и офицеры штаба для участия в командно-штабной фазе учения, проинформировали в Минобороны.

Как считает Давыденко, украинские солдаты и офицеры, учитывая их реальный и уникальный боевой опыт, будут одними из ключевых персон на этом учении. Поскольку, по его словам, все без исключения десантники, которые едут на учение в Литву, принимали участие в АТО.

Отмечается, что в Латвию минометное подразделение ВДВ ВС Украины едет в полном боевом снаряжении со штатной техникой и вооружением. В частности, это минометы 120-мм калибра 2С12 "Сани", приборы управления огня и штатные средства связи. При этом украинские десантники совершат марш на штатной технике в Литовскую Республику, преодолев дистанцию около 800 км.