Дело одесского судьи-стрелка Бурана передали в суд: ему "светит" до 12 лет

Бурана обвиняют в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины), а также в угрозе убийством сотрудникам НАБУ во время выполнения ими служебных обязанностей (ч. 1 ст. 345 УК Украины). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАБУ.

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По этому же делу за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 368 УК Украины, обвиняется сообщник судьи.

Обоим грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Одессе детективы НАБУ задокументировали факт получения судьей Бураном взятки в 500 тыс. грн за вынесение необходимого решения в деле о взыскании долга. Во время следственных действий судья оказал сопротивление детективам, стреляя на поражение. Судье было вручено подозрение в совершении преступления по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

31 марта Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Бурана. В парламенте судья заявил, что предъявленные ему обвинения не соответствуют действительности. Для Бурана избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.