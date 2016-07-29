Во Львове на взятке поймали еще одного депутата от "Самопомочи"
14:43, 29 июля 2016Общество
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На взятке задержали заведующего ожоговым отделением 8-й клинической больницы Львова, депутата Львовского облсовета от "Самопомочи" Василия Савчина.
Депутата от "Самопомочи" задержали на взятке / 1i.com.ua
Об этом 29 июля сообщили в правоохранительных органах, передает ZIK.
По данным издания, в больнице, где работает Савчин, продолжаются обыски. Сумма взятки – 500 долларов.
Отметим, Савчин Василий Степанович – депутат Львовского облсовета от объединения "Самопомич", врач-хирург 8-й больницы Львова.
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Напомним, ранее на взятке поймали депутата Львовского облсовета от "Самопомочи", преподавателя ЛНУ имени Ивана Франко Андрея Прокопива.
По информации правоохранителей, депутат требовал 6 тысяч гривень от подчиненного работника за то, что не будет увольнять его с занимаемой должности.
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