Во Львове на взятке поймали еще одного депутата от "Самопомочи"

Об этом 29 июля сообщили в правоохранительных органах, передает ZIK.

По данным издания, в больнице, где работает Савчин, продолжаются обыски. Сумма взятки – 500 долларов.

Отметим, Савчин Василий Степанович – депутат Львовского облсовета от объединения "Самопомич", врач-хирург 8-й больницы Львова.

Читайте такжеПеред разоблачением "супервзяточник" Минздрава ушел на больничный: "повредил мышцы ноги"

Напомним, ранее на взятке поймали депутата Львовского облсовета от "Самопомочи", преподавателя ЛНУ имени Ивана Франко Андрея Прокопива.

По информации правоохранителей, депутат требовал 6 тысяч гривень от подчиненного работника за то, что не будет увольнять его с занимаемой должности.