Гибель четырех нацгвардейцев возле Рады: ГПУ утвердила обвинительный акт

Об этом сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Процессуальным руководителем Генеральной прокуратуры Украины в уголовном производстве по факту массовых беспорядков возле Верховной Рады Украины утвержден обвинительный акт по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины», - отмечается в сообщении.

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Расследование указанного уголовного производства осуществлялось Главным следственным управлением Национальной полиции Украины.

После вручения 15 подозреваемым и их защитникам обвинительного акта, он направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по сути.

Как сообщал УНИАН, 31 августа 2015 года после принятия в первом чтении изменений к Конституции в части децентрализации возле ВР произошли массовые беспорядки. Тогда агрессивно настроенные участники митинга начали штурмовать парламент, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.

Погибли четверо бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

Подозрения в уголовном производстве по событиям 31 августа возле Верховной Рады объявили членам ВО «Свобода» Юрию Сиротюку, Эдуарду Леонову, Игорю Швайке и другим.

По подозрению в применении тогда гранаты задержали бывшего бойца батальона спецназначения “Сич” МВД Украины Игоря Гуменюка.