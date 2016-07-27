Луценко заявил о передаче в суд дела о коррупции с участием родственника Кивалова

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Генеральная инспекция ГПУ передала в суд дело о вымогательстве и получении 150 тыс. долларов двумя уже бывшими прокурорами», - написал он. По словам Луценко, экс-прокурорам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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«Дело долго старались похоронить и адвокаты, и некоторые судьи. Не удивительно. Ведь один из обвиняемых - родственник нардепа С. Кивалова», - добавил он.

Напомним, в ноябре 2015 года за получение взятки в 150 тыс. долл. задержали заместителя прокурора Подольского района Алексея Билого и бывшего прокурора этого района Сергея Нечипоренко. Эти средства они требовали от гражданина за закрытие уголовного производства.