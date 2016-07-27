В Харькове бойцы АТО с протезами примут участие в спортивных "Играх героев"

В одном из харьковских спортклубов проведут "Игры героев" - аналог американских игр, в которых принимали участие бойцы, прошедшие войну во Вьетнаме. Об этом сообщает местный портал 057.ua.

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"Во время таких игр бойцы показывали, на что способны, несмотря на протезы", - рассказывает один из организаторов игр Андрей Дидык.

Идея такого соревнования и легла в основу украинских "Игр героев", которые состоятся в Харькове 31 июля.

"Харьков стал вторым городом, который проведет "Игры героев". Первым был Киев. Мы решили продолжить их инициативу. Немного расширили ее. Ведь в Киеве участвовали только киевляне, а у нас бойцы со всей Украины", - говорит Дидык.

Всего принять участие планируют 15 бойцов из Одессы, Днепра, Полтавы и Харькова. Среди них двое – в инвалидных креслах. Для них определили отдельные дисциплины. Остальные же покажут свое мастерство в кроссфите.

"К сожалению, многие бойцы падают духом. Мы же хотим показать, что после ранения есть жизнь. В том, числе и спортивная", - говорят организаторы проекта.

Многие из ребят, которые примут участие в "Играх" до сих пор находятся на службе.

"С передовой они ушли, но все еще служат на других локациях", - рассказывают организаторы.

"Игры героев" будут иметь не совсем соревновательный характер. Их задача - показать свои умения и силу, несмотря на сложности, которые преподнесла жизнь. Поэтому победивших не будет.

Все участники получат призы. Собранные во время "игр" благотворительные взносы будут потрачены на реабилитацию раненых бойцов.