На лечении в учреждениях Минобороны находится 141 военный, раненый в АТО
11:54, 26 июля 2016Общество
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В учреждениях здравоохранения Министерства обороны на лечении и контроле находится 141 военнослужащий Вооруженных сил Украины, раненный в ходе антитеррористической операции.
10 раненых находится на лечении за границей / Фото УНИАН
Об этом сказал спикер Министерства обороны украины подполковник Алексей Чернобай.
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Он заметил, что 10 раненых находится на лечении за границей. Из них пятеро – в Венгрии, по двое – в Германии и США и один – в Латвии.
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