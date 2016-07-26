На лечении в учреждениях Минобороны находится 141 военный, раненый в АТО

Об этом сказал спикер Министерства обороны украины подполковник Алексей Чернобай.

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Он заметил, что 10 раненых находится на лечении за границей. Из них пятеро – в Венгрии, по двое – в Германии и США и один – в Латвии.

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