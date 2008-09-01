Минфину понравилась идея нардепа Палицы

Правительство Украины в лице Министерства финансов поддерживает проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (№ 3022) , которым устанавливаются рентные платежи за производство железной руды. Об этом говорится в официальном письме Минфина, направленном автору законопроекта – народному депутату Игорю ПАЛИЦЕ, текстом которого располагает УНИАН.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, благоприятная конъюнктура мирового рынка железорудного сырья, позволяет собственникам горно-обогатительных комбинатов Украины постоянно увеличивать цены на железорудное сырье.

По данным автора законопроекта, уровень рентабельности продукции реализованного железорудного концентрата составляет 300% и более.

В пояснительной записке отмечается, что основой технологического процесса производства железорудного сырья является разработка залежей руды, которая содержит компоненты железа. «Именно благодаря доступу к природным ресурсам горно-обогатительные предприятия получают значительные прибыли от своей деятельности. Учитывая ограниченность таких ресурсов, а также сложность входа в рынок новых производителей железорудного сырья, горно-обогатительные предприятия получают благоприятные условия для увеличения стоимости железорудного сырья и наращивания прибыли. В таких условиях горно-обогатительные предприятия Украины получают сверхприбыли», - подчеркивается в тексте документа.

При этом, убежден автор законопроекта, на сегодняшний день в Украине отсутствуют механизмы перераспределения сверхприбылей горнорудных предприятий в интересах государства, тогда как в других странах предусмотрено взыскание специальных рентных платежей с предприятий, добывающих полезные ископаемые.

«Учитывая вышеизложенное, предлагается внедрить рентный платеж за добычу руды, которая содержит компоненты железа», - подытоживает автор законопроекта.

Вследствие утверждения законопроекта Госбюджет Украины ежегодно будет получать дополнительно около 10 млрд. грн. Народный депутат убежден, что горнодобывающая отрасль от этого не пострадает, поскольку будет изыматься только около 30% прибыли горно-обогатительных предприятий. В то время когда отчисления по рентным платежам нефтегазодобычи, на сегодняшний день, составляют около 40% прибыли.