В Одессе неизвестные пытались забросать Савченко яйцами (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в центре Одессы сотни людей пришли на митинг, в котором принимает участие Савченко.

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Митинг проходит на Думской площади, возле здания мэрии. Савченко выступала с импровизированной сцены, которая установлена на площади, где более трех месяцев проходит бессрочная акция протеста против городского головы Геннадия Труханова.

Собравшиеся задавали различные вопросы, на которые Савченко отвечала. В это время неизвестные мужчины попытались спровоцировать конфликт, в частности, начали бросать в депутата куриные яйца, но промахнулись.

Злоумышленников задержала полиция.

Савченко зашла в здание мэрии, по ее словам, для проведения встречи с руководством города.

Собравшиеся ждут депутата, чтобы узнать о результатах беседы. Общественный порядок на Думской площади поддерживают большое количество правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля в Одессе на Думской площади возле здания мэрии активисты начали бессрочную акцию «Одесса без Труханова».

15 апреля депутат Верховной Рады восьмого созыва Егор Фирсов обнародовал фотокопии документов, подтверждающие российское гражданство мэра Одессы. Труханов данную информацию отрицает.

26 апреля неизвестные разгромили палаточный лагерь активистов, который позднее был восстановлен.