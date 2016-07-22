Минобразования обещает в августе представить Концепцию новой украинской школы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге. "В августе мы представим Концепцию новой украинской школы", - сказала она.

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Как сообщалось, ранее Министерство образования и науки представило проект Концепции развития образования на период 2015-2025 годов. Концепция охватывает пять основных направлений развития области образования, реформирование которых будет осуществляться в течение последующих лет.

Авторы отмечают, что Украине нужна системная реформа образования.

Первым направлением Концепции развития образования является приведение структуры образования в соответствие с потребностями современной экономики и интеграции Украины в европейское экономическое и культурное пространство.