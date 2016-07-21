Во Львове проведут Открытые Кубки по различным видам спорта

«Город впервые выделяет значительные ресурсы для проведения Открытых Кубков. Наша задача не только создать условия для организации мероприятий на качественно новом уровне, но и сделать эти мероприятия определенной визитной карточкой города. Мы стремимся, чтобы на Открытые Кубки Львова приезжали лучшие спортсмены и команды не только из Украины, но и стран Европы», - цитирует пресс-служба львовского горсовета Владимира Шнайдера, начальника управления молодежи, семьи и спорта.

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Следует отметить, что отбор победителей на участие в программе осуществляла конкурсная комиссия, которая состояла из представителей спортивной среды г. Львова.

Также обязательным требованием в проведении соревнований является онлайн трансляция, чтобы охватить большую аудиторию любителей определенного вида спорта. В общем, Открытые Кубки Львова в 2016 году будут поддержаны на около 2, 7 млн.грн.