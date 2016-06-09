В Одессе пройдут международные соревнования по плаванию среди инвалидов с детства

Как сообщили УНИАН в оргкомитете мероприятия, 14 июня в Академии спорта состоятся 17-е международные соревнования по плаванию среди инвалидов с детства, посвященные памяти основательницы Федерации спорта инвалидов в Одесской области Тамары Маричевой.

В Одессу для участия в соревнованиях прибудут вместе с сопровождающими и тренерами 120 человек: помимо Одесской области, из Харьковского и Львовского регионов, Киева, Чернигова, Запорожья, Полтавы, Жмеринки, а также из Польши, Литвы, Молдовы и Приднестровья.

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Как отметила организатор соревнований, председатель Одесской областной федерации спорта инвалидов Алена Маричева, эти специализированные соревнования для детей-инвалидов – одно из самых ожидаемых событий года.

«Плаванье само по себе - это физическое развитие для человека, а данная олимпиада для детей с ДЦП, с нарушениями умственного развития - это еще и командная работа, психологическая разгрузка, это их поддержка, развитие дружбы. Эту встречу они ждут целый год, чтобы увидится с друзьями из разных городов, для них это радость общения», - сказала Маричева.

Участники олимпиады будут соревноваться в плавании на спине, брасом, кролем, вольным стилем, в командном заплыве и эстафете на 25 и 50 м.