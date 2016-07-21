Массовое отравление шаурмой в Измаиле: количество пострадавших продолжает расти

В Измаиле Одесской области количество людей, отравившихся шаурмой в местном фастфуде, увеличилось до 63 человек.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в эфире одного из телеканалов сообщил мэр города Андрей Абрамченко.

«63 человека, они пробовали шаурму, это - основная версия. Подозревается, что причиной поступления в медучреждения всех больных является сальмонелла. Сейчас ведутся следственные действия. Данные торговые точки закрыты», - сказал Абрамченко.

По его данным, в числе потерпевших более 10 детей и беременная женщина.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 20 июля в инфекционное отделение больницы Измаила с предварительным диагнозом «пищевая токсическая инфекция» госпитализированы 50 человек (из них 13 детей). Все пострадавшие, по предварительным данным, питались в фастфуде First Food и отравились шаурмой.