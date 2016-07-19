Боевики не пустили координатора ОБСЕ в тюрьмы с заложниками на Донбассе – Геращенко

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сказала в эфире "5 канала".

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"Я хочу сказать, что сейчас, например, координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе, он посетил оккупированные территории, ему не позволили встретиться с заложниками. Этому нет объяснения, потому что я извиняюсь, но украинские тюрьмы открыты для гуманитарных миссий для того, чтобы можно было убедиться в каких условиях там содержатся те, кто нарушили законодательство", - заявила Геращенко.

"Тюрьмы на оккупированных территориях, так же и тюрьмы, где удерживают в Российской Федерации наших политзаключенных, остаются закрытыми для Международного Комитета Красного Креста, ОБСЕ и т.д.", - сказала Геращенко.