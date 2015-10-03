В Николаеве на АЗС взорвался бензовоз: два человека получили ожоги (видео)

В Николаеве два человека получили ожоги в результате пожара на АЗС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, вчера, 2 октября, в 22.32 на АЗС "Фортуна-2013" по ул. Гречишникова, 54-б, произошло возгорание двух бензовозов, по предварительным данным, из-за нарушения правил пожарной безопасности при переливании топлива.

Один из бензовозов на базе автомобиля "Renault Premium", перевозивший 23 тонны бензина марки А-95, сгорел полностью, у второго бензовоза на базе автомобиля "МАЗ-5334" с прицепом, перевозивший 15 тонн бензина марки А-95, огнем повреждена только кабина, говорится в сообщении.

В 01.25 пожар был ликвидирован. «В результате пожара получили ожоги 2-й степени тела и верхних конечностей два водителя, которые госпитализированы в Николаевскую городскую больницу», - информирует ГСЧС.

При этом отмечается, что «благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных спасена автозаправочная станция и не допущено распространение огня на подземные емкости с топливом».