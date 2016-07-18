За 6 лет количество верующих УПЦ КП увеличилось на 14,5% - опрос

Об этом говорится в аналитическом отчете, подготовленном по результатам опроса КМИС.

«80% респондентов отмечают, что относятся к христианству; 12% - не принадлежат ни к одной религии, но являются верующими людьми. В то же время молились дома хотя бы один раз на протяжении последней недели 44% (своими словами, по молитвеннику, иначе), а на протяжении последнего месяца - 62% респондентов», - говорится в документе.

Женщины значительно чаще отмечали более недавнее время молитвы дома, чем мужчины, пожилые люди значительно чаще, чем молодежь. 55% женщин и 31% мужчин отметили, что молились дома хотя бы один раз в течение последней недели, сообщают в КМИС.

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По данным социологов, процент людей старшей возрастной категории, которые молились хоть один раз на протяжении последней недели, почти вдвое превосходит аналогичный процент среди молодежи: 66% респондентов в возрасте 70 лет и старше и 34% тех респондентов, которым 18-29 лет.

«Социально-демографические характеристики верующих двух самых многочисленных украинских церквей - православных церквей Киевского и Московского патриархатов - в значительной степени подобны (отсутствуют статистически значимые различия по возрасту и разделению на сельское и городское население; отличия по уровню образования и доходам и по преференции относительно языка общения значимы, но небольшие – они значимы с вероятностью 0,95, но не с вероятностью 0,99). Несмотря на различия в распределении по макрорегионами, по национальной идентичности и взглядам относительно внешней политики, подавляющее большинство верующих обеих церквей считают себя только украинцем/украинкой» (без сочетания с российской или иной идентичностью) - 90% верующих УПЦ КП и 76% УПЦ МП», - сообщили в КМИС.

Согласно сравнительным данным по изменениям в религиозной идентичности в 2010-2016 годах, количество верующих Украинской православной церкви (Киевского патриархата) за 6 лет увеличилось на 14,5%

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В свою очередь количество верующих, которые заявляют, что принадлежат к Украинской православной церкви (Московского патриархата), за аналогичный период уменьшилась на 5,8%.

КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения с 19 по 31 мая 2016 года. Методом личного интервью было опрошено 2014 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым и оккупированной части Донецкой и Луганской областей) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины возрастом от 18 лет.