Семьям погибших пассажиров сбитого над Донбасом рейса MH17 выплатят компенсацию

Голландский адвокат, представляющий интересы многих семей погибших, заявил, что общие черты соглашения уже ясны, передает Би-би-си.

Согласно международному праву, Malaysia Airlines должна предоставить компенсацию родственникам каждого погибшего независимо от причин крушения самолета, в размере до 130 тысяч евро.

В прокуратуре Нидерландов ожидают, что полный отчет об обстоятельствах крушения самолета над Донецкой областью будет готов осенью.

Читайте такжеBellingcat о российских "доказательствах" по катастрофе MH17: это попытка представить ложные сведенияКак сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористической организацией «ДНР». Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 г. обнародовал отчет о причинах катастрофы самолета МН17. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса «Бук» на востоке Украины.