В Одессе завтра откроются украинско-американские учения «Си Бриз-2016».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе командования ВМС ВСУ, проведение учений запланировано с 18 до 30 июля в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря.

По словам заместителя командующего ВМС ВС Украины по боевой подготовке капитана 1 ранга Алексея Неижпапы, корабли, силы и войска полностью готовы к выполнению задач обучения.

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«Находясь в море на борту фрегата «Гетман Сагайдачный», я убедился в том, что наш флагманский корабль полностью готов к учениям, в том числе к запланированной во время «Си Бриз-2016» проверке и обратной связи концепции оперативных возможностей фрегата с вертолетом Ка-27 ПЧ», - сказал Неижпапа.

Как отметил временно исполняющий обязанности 1-го заместителя командующего ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Роман Гладкий, в текущем году «Си Бриз» значительно расширяет «географию» мест и районов своего проведения.

«Кроме действий в море более 25 кораблей, катеров и судов обеспечения от Украины, США, Турции и Румынии, кроме авиационной составляющей, более широким, чем в предыдущие годы, будет диапазон действий берегового компонента - многонациональной тактической группы», - отметил замкомандующего.

По его словам, стабилизационные действия при проведении операции в кризисном регионе по стандартам НАТО морские пехотинцы и специальные подразделения от Украины, США, Молдовы и Грузии будут проводить сразу в нескольких местах. «Например, в межвидовом центре подготовки подразделений, в Николаевской области, а также на юге Одесской области. Береговой компонент осуществит десантирование как морское, так и воздушное, в разных районах Одесской области», - сказал Гладкий.

В командовании ВМС подчеркнули, что к этому следует добавить планирующиеся действия артиллерии во время проведения противодесантной обороны, преодоление водной преграды с привлечением инженерных подразделений, специальные действия по обеспечению безопасности на приморском направлении, воздушное прикрытие высадки десанта, то есть меры обещают быть насыщенными и динамичными.

«Главное, мы будем иметь хорошую возможность отработать организацию планирования и подготовки многонациональной операции и совместные действия во время проведения многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе по стандартам НАТО», - добавил Гладкий.