Госдепартамент США призвал создать основу для наказания виновных в сбитии MH17

Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Государственного департамента США Марка Тонера по поводу второй годовщины сбития самолета, сообщает сайт Посольства США в Украине.

В Госдепартаменте напомнили, что в октябре 2015 года положительно оценили окончательный отчет Совета безопасности Нидерландов относительно причин крушения малайзийского «Боинга».

"Этот отчет признавал действительным то, что MH17 был сбит ракетой «земля-воздух». Наша собственная оценка не изменилась - ракета была запущена с территории, которая контролируется поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке Украины", - говорится в заявлении.

"Соединенные Штаты, как и раньше, сотрудничают с Совместной следственной группой и правоохранительными органами. Мы имеем полную уверенность, что эти профессионалы проводят беспристрастное, правдивое и всесяжне расследование, которое создаст основу для независимого судебного обвинения, чтобы привлечь виновных в этой трагедии к ответственности", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области, над территорией, контролируемой поддерживаемыми Россией террористами.

Погибли все 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

С целью расследования этой трагедии 7 августа 2014 года было создано международную следственную группу, в состав которой вошли прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Королевства Нидерландов, Королевства Бельгия, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.

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Совет безопасности Нидерландов 13 октября обнародовала отчет о причинах катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний». Установлено, что самолет был сбит ракетой «Бук».

В частности, согласно отчету, авиакатастрофа «произошла через детонацию боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины».

По словам председателя Совбеза Нидерландов, в результате взрыва передняя часть самолета была разрушена, а самолет разломился в воздухе. Он констатировал, что трое членов экипажа в кабине, погибли на месте.

Сегодня, 17 июля, президент Украины Петр Порошенко отметил, что только РФ препятствует расследованию катастрофы малайзийского «Боинга».

"Россия, злоупотребляя правом вето, заблокировала решение Совета безопасности ООН о создании Международного трибунала для расследования сбития "МН17", что является косвенным и логическим доказательством ее причастности к преступлению. Несмотря на это, мы совместно с партнерами делаем все необходимое для обеспечения привлечения к ответственности всех виновных в этой трагедии", - сказал он.