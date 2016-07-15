В Украине воссоздали взрыв самолета MH17 (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"Международной общей следственной группой было решено провести натурный эксперимент (арена-тест) для практического исследования технических причин катастрофы самолета", - отмечается в сообщении.

В частности, в городе Павлограде заранее было подготовлено все необходимое для моделирования подобного взрыва, который произошел с самолетом рейса МН17. Для того, чтобы провести арена-тест, были выделены оригинальные боевые ракеты с комплекса "Бук".

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Модель кабины пилотов и элементы мишенной обстановки размещались на двух отдельных исследуемых площадках. На той же локации эксперты установили и наладили работу фото-, видеосредств и 3D-сканирования объектов.

Данные, полученные по результатам эксперимента, будут использованы для уточнения места пуска и траектории ракеты, которой был сбит Боинг-777.

"Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии", совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, упал 17 июля 2014 года неподалеку от Донецка. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.

В октябре 2015 года Совет безопасности Нидерландов огласил результаты расследования авиакатастрофы, согласно которым лайнер был сбит ракетой российского производства, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Расследователи независимой британской группы Bellingcat заявили о причастности к этому преступлению российских военных.