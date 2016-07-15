МИД проверяет информацию о наличии украинцев среди погибших в результате теракта в Ницце
Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о наличии граждан Украины среди погибших в результате теракта во французской Ницце.
Об этом в социальной сети Facebook сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.
"Ницца. Согласно сообщению Посольства Украины во Франции, информация о гражданстве жертв теракта в Ницце уточняется", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, число жертв теракта в Ницце возросло до 80 человек.
Нападение произошло на Английской набережной, когда десятки тысяч людей смотрели салют во время празднования Дня взятия Бастилии.
Грузовик на большой скорости проехал 2 километра через плотную толпу на набережной. Водитель был застрелен полицией, позже в грузовике были обнаружены гранаты и оружие. Французский президент Франсуа Олланд назвал произошедшее терактом.