Доклад ООН: в оккупированном Крыму зафиксирована как минимум одна казнь

Об этом говорится в отчете, опубликованном управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.

"В Автономной Республике Крым и городе Севастополе, статус которых определен резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины, УВКПЧ зафиксировало как минимум одну предполагаемую казнь без надлежащего судебного разбирательства и десять случаев исчезновений, которые предположительно могли привести к смерти", - пишут авторы доклада.

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"Эти предположения основаны на показаниях свидетелей, информации о потерпевших и том факте, что некоторые из этих исчезновений, по всей видимости, произошли в результате похищений потерпевших с участием военизированных групп, часто связанных с так называемой «крымской самообороной». Эти случаи необходимо должным образом расследовать, а виновных – привлечь к ответственности", - утвердждают сотрудники управления комиссара ООН.

Как сообщал УНИАН, в ООН также зафиксировали, что в оккупированном Российской Федерацией Крыму подавляются взгляды крымских татар.