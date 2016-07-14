Доклад ООН: в оккупированном Крыму зафиксирована как минимум одна казнь
ООН призвала расследовать случаи казней и похищения людей в оккупированном Россией Крыму.
Об этом говорится в отчете, опубликованном управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.
"В Автономной Республике Крым и городе Севастополе, статус которых определен резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины, УВКПЧ зафиксировало как минимум одну предполагаемую казнь без надлежащего судебного разбирательства и десять случаев исчезновений, которые предположительно могли привести к смерти", - пишут авторы доклада.
Читайте такжеВ ООН заявили о "вопиющей безнаказанности" убийств на Донбассе - доклад
"Эти предположения основаны на показаниях свидетелей, информации о потерпевших и том факте, что некоторые из этих исчезновений, по всей видимости, произошли в результате похищений потерпевших с участием военизированных групп, часто связанных с так называемой «крымской самообороной». Эти случаи необходимо должным образом расследовать, а виновных – привлечь к ответственности", - утвердждают сотрудники управления комиссара ООН.
Как сообщал УНИАН, в ООН также зафиксировали, что в оккупированном Российской Федерацией Крыму подавляются взгляды крымских татар.