ООН: в оккупированном Крыму подавляются взгляды крымских татар

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в пресс-релизе, распространенном во время брифинга в Киеве помощника генерального секретаря ООН Ивана Шимоновича, который представлял 14-й доклад о ситуации с правами человека в Украине.

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«Законодательство о борьбе с терроризмом и экстремизмом используется для криминализации ненасильственных действий и подавления противоположных взглядов, тогда как судебная и правоохранительная системы стали инструментами подавления оппозиции. Больше всего от этого страдают крымские татары, чей главный представительный орган, Меджлис, был запрещен, и с представителями которого я встречался во время моего визита», - сказал Шимонович.

Справка УНИАН. После аннексии Крыма Россией на полуострове начали задерживать крымских татар, участились обыски в домах крымских татар, мечетях. Оккупационные власти запретили деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и внесли его в перечень организаций, деятельность которых прекращена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности. Под арестом находятся несколько крымскотатарских активистов.