ЮНЕСКО оставило Софию Киевскую и Лавру в списке Всемирного наследия

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Алексей Резников, который находился в составе украинской делегации на 40-й сессии ЮНЕСКО в Стамбуле, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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«Было очень горячее обсуждение. Остро стоял вопрос о внесении Софии Киевской и Лавры в перечень объектов, которые под угрозой. Мы получили предупреждение, но смогли отстоять свое место в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО», – сообщил Резников.

Он отметил, что вопрос строительства на ул. Гончара, 17-23 до сих пор является актуальным для ЮНЕСКО: «Осенью в Киев приедет мониторинговая комиссия, которая будет проверять все застройки в буферной зоне. Если нарушения не будут устранены, то на 41-й сессии, которая состоится в следующем году, будет снова поднят вопрос о включении указанных объектов в список находящихся под угрозой».

По словам заместителя председателя КГГА, также была дискуссия относительно здания на Кловском спуске, которая нарушает линию горизонта Лавры.

«Мы объяснили, что Кловский спуск не в буферной зоне, хотя мы признаем, что это здание искажает горизонт», – сказал Резников.

В свою очередь профессор Ричард Маккей, член Международного совета по охране памятников и исторических мест (ICOMOS) уделил вопросу застройки на улице Гончара особое внимание в своем выступлении и подчеркнул необходимость приведения здания в соответствие и поддержал стремление Киева в сохранении такой уникальной достопримечательности, как Собор Святой Софии.

Как сообщал УНИАН, 14 июля Киевсовет обязал застройщика - ООО «Инвестиционно-строительная группа» в месячный срок снизить высотность комплекса, который строится на ул. Гончара, 17-23, в охранной зоне памятника архитектуры «София Киевская», до уровня не выше 25 метров над поверхностью земли.