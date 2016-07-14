ГПУ провела обыски у причастных к вывозу из Киева "черной сотни" беркутовцев - Луценко

Об этом написал в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

Читайте такжеГПУ передала в суд обвинительный акт в отношении пятерых "беркутовцев"

"Сегодня силами Департамента спецрасследований ГПУ прошли обыски у причастных к вывозу из Киева после кровавых расстрелов "черной сотни" "Беркута" и последующего уничтожения их оружия. Найденные в озере элементы снайперской винтовки (которую вся страна видела в руках убийцы под Октябрьским дворцом) и автоматов станет очередным доказательством на судебном процессе", - сообщил генпрокурор.