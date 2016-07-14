ГПУ провела обыски у причастных к вывозу из Киева "черной сотни" беркутовцев - Луценко
12:16, 14 июля 2016Общество
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Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) провела обыски у лиц, причастных к вывозу из Киева после кровавых расстрелов активистов Майдана, представителей "черной сотни" "Беркута".
REUTERS
Об этом написал в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.
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"Сегодня силами Департамента спецрасследований ГПУ прошли обыски у причастных к вывозу из Киева после кровавых расстрелов "черной сотни" "Беркута" и последующего уничтожения их оружия. Найденные в озере элементы снайперской винтовки (которую вся страна видела в руках убийцы под Октябрьским дворцом) и автоматов станет очередным доказательством на судебном процессе", - сообщил генпрокурор.
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