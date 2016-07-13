В Раде предлагают существенно ужесточить наказание за насилие в семье

Как сообщается на сайте парламента, авторами соответствующего законопроекта №4952 являются более 40 народных депутатов из разных фракций.

Текста проекта закона и пояснительной записки к нему пока не обнародован на сайте ВР.

В то же время пресс-служба "Блока Петра Порошенко" со ссылкой на народного депутата из фракции БПП Ирину Луценко, которая является одним из авторов законопроекта, сообщает, что он предусматривает существенное ужесточение уголовной ответственности за насилие в семье. Максимальное наказание, предусмотренное документом, - до 12 лет лишения свободы.

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“При этом будут учитываться нанесенные телесные повреждения. Было ли изнасилование, были ли противоправные действия со стороны членов семьи по отношению к ребенку, например, развращение. Как наказание, предусмотрены не только взятие под стражу, но и исправительные работы, и работы, связанные с психологической реабилитацией, предусмотрена работа с жертвой", - проинформировала она.

Также, по словам депутата, "станут возможны меры, с помощью которых жертва будет изолирована от обидчика, ему будет запрещено приближаться не ближе определенного расстояния, чтобы ребенок, например, не получил травму".

"Это – огромный пласт законодательства, который меняет философию и психологию в семье. Фактически, мы выходим на уровень, когда государство формирует политику противодействия насилию в семье", – отметила Луценко.