Во Львовской области водитель наехал на двух велосипедистов, один из них погиб
Во Львовской области водитель автомобиля Opel Astra совершил наезд на двух велосипедистов, один из которых погиб на месте.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло 11 июля в 22:30 возле села Новый Став Каменка-Бугского района.
Читайте такжеВо Львовской области водитель легковушки наехал на автомобиль полиции, травмирован полицейский
26-летний житель Каменка-Бугского района, управляя автомобилем Opel Astra, совершил наезд на двух велосипедистов, в результате чего от полученных травм на месте происшествия погибла 17-летняя жительница Перемышлянского района Львовской области, 17-летний житель села Новый Став Каменка–Бугского района с травмами различной степени тяжести госпитализирован.
Назначен ряд экспертиз. По факту ДТП решается вопрос об открытии уголовного производства.