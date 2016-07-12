Во Львовской области водитель наехал на двух велосипедистов, один из них погиб

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло 11 июля в 22:30 возле села Новый Став Каменка-Бугского района.

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26-летний житель Каменка-Бугского района, управляя автомобилем Opel Astra, совершил наезд на двух велосипедистов, в результате чего от полученных травм на месте происшествия погибла 17-летняя жительница Перемышлянского района Львовской области, 17-летний житель села Новый Став Каменка–Бугского района с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

Назначен ряд экспертиз. По факту ДТП решается вопрос об открытии уголовного производства.