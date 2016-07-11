Сегодня по некоторым адресам в Харькове отключат воду (список)

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на КП "Харьковводоканал".

Со списком адресов, где временно прекращено водоснабжение, можно ознакомиться ниже.

Киевский район:

ул. Героев Труда, 12-г (стояк), пр. Жуковского, 1 (п. №1, спаренный стояк), вул. Труфанова, 14 (п. №4,5), вул. Продольная, 1 (п. №4, стояк) до 20:00 11 июля

Московский район:

ул. Ангарская, 3-23 (п/с) до 20:00, вул. Бучмы (Командарма Уборевича), 42-а (стояк), вул. Академика Павлова, 140 (п. №10, стояк), пр. Тракторостроителей, 162-в (п. №1, стояк), вул. Героев Труда, 50 (п. №2, стояк), вул. Гвардейцев Широнинцев, 47-а (п. №3, стояк) до 17:00, вул. Гвардейцев Широнинцев, 62 (стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (стояк), пр. Московский, 191 (стояк) до 17:10, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 70 (п. №4 , стояк), пр. Тракторостроителей, 67-а (п. №2, стояк) до 18:10 11 июля.

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Немишлянський район:

пр. Петра Григоренко, 7 (п. №1, спаренный стояк), Салтовское шоссе, 106-б (п. №1, стояк) до 20:00 11 июля

Основянский район:

пр. Гагарина, 68 (п. №1, стояк) до 17:00 11 июля

Слободской район:

ул. Монюшко, 12-а (п. №2, стояк) до 17:00 11.07.16 г., пр. Героев Сталинграда, 148 (п. №5, стояк) до 18:00 11 июля

Холодногорский район:

ул. Сергея Борзенко, 8 (стояк) до 17:35 11 июля

Шевченковский район:

ул. Деревянко, 4 (п. №4, стояк) до 17:00, пр. Науки (Ленина), 24 (п. №2, стояк), вул. Чичибабина, 7 (п. №1), вул. Клочковская, 336-а (п. №1, стояк) до 20:00, вул. Новгородская, 22 (п. №1, стояк) до 21:00 11 июля