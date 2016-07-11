Сегодня по некоторым адресам в Харькове отключат воду (список)
В части нескольких районов Харькова сегодня, 11 июля, временно прекращено водоснабжение.
Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на КП "Харьковводоканал".
Со списком адресов, где временно прекращено водоснабжение, можно ознакомиться ниже.
Киевский район:
ул. Героев Труда, 12-г (стояк), пр. Жуковского, 1 (п. №1, спаренный стояк), вул. Труфанова, 14 (п. №4,5), вул. Продольная, 1 (п. №4, стояк) до 20:00 11 июля
Московский район:
ул. Ангарская, 3-23 (п/с) до 20:00, вул. Бучмы (Командарма Уборевича), 42-а (стояк), вул. Академика Павлова, 140 (п. №10, стояк), пр. Тракторостроителей, 162-в (п. №1, стояк), вул. Героев Труда, 50 (п. №2, стояк), вул. Гвардейцев Широнинцев, 47-а (п. №3, стояк) до 17:00, вул. Гвардейцев Широнинцев, 62 (стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (стояк), пр. Московский, 191 (стояк) до 17:10, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 70 (п. №4 , стояк), пр. Тракторостроителей, 67-а (п. №2, стояк) до 18:10 11 июля.
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Немишлянський район:
пр. Петра Григоренко, 7 (п. №1, спаренный стояк), Салтовское шоссе, 106-б (п. №1, стояк) до 20:00 11 июля
Основянский район:
пр. Гагарина, 68 (п. №1, стояк) до 17:00 11 июля
Слободской район:
ул. Монюшко, 12-а (п. №2, стояк) до 17:00 11.07.16 г., пр. Героев Сталинграда, 148 (п. №5, стояк) до 18:00 11 июля
Холодногорский район:
ул. Сергея Борзенко, 8 (стояк) до 17:35 11 июля
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 4 (п. №4, стояк) до 17:00, пр. Науки (Ленина), 24 (п. №2, стояк), вул. Чичибабина, 7 (п. №1), вул. Клочковская, 336-а (п. №1, стояк) до 20:00, вул. Новгородская, 22 (п. №1, стояк) до 21:00 11 июля