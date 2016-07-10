На Майдане Незалежности 13 июля состоится акция ко дню рождения Сенцова

В Киеве на Майдане Незалежности в среду, 13 июля, состоится акция ко дню рождения незаконно осужденного в РФ украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

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Об этом сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан на своей странице в Facebook.

"Свой сороковой День Рождения Олег встретит за кремлевской решеткой. Инициативная группа "Комитет солидарности" призывает желающих поздравить и поддержать, выразить свое несогласие с действиями России в отношении наших граждан, присоединиться к акции по случаю Дня Рождения Олега Сенцова", - написала Каплан.

Как говорится в сообщении, акция начнется 13 июля в 19.00 на Майдане Незалежности возле Лядских ворот.

Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Сенцова и трех других проукраинских активистов сотрудники ФСБ задержали в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. 25 августа 2015 года суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову, осудив его к 20 годам заключения в колонии строгого режима.