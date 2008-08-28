Блок Кличко удивлен поведением БЮТ в Киевсовете

Фракция Блока Виталия Кличко в Киевсовете удивлена позицией депутатов фракции Блока Юлии Тимошенко, которые поддержали решение промэрского большинства о распродаже главных предприятий жизнеобеспечения города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока, представители этой политической силы убеждены, что община столицы потеряла миллиарды гривень через санкционированную Киевсоветом распродажу акций предприятий «Киевводоканал», «Киевгаз», «Хлеб Киева» и «Киевспецтранс».

«Только в Киеве прижилась такая схема – за копейки передавать энергетические артерии от общины в руки монополистов. И сегодня на сессии к схеме выведения активов стоимостью в миллиарды гривень присоединились и бютовцы», - заявляют в Блоке Виталия Кличко, подчеркивая, что против решения о продаже пакетов акций упомянутых предприятий выступила лишь фракция Блока.

«Мотивация, которую мы увидели у инициаторов таких решений, единственная – распродажа с целью выживания этих предприятий. Но 70 миллионов гривень, которые власть обещала киевлянам за создание «Киевэнергохолдинга», были украдены. Эти деньги могли бы пойти на дотации предприятиям, которые сегодня за бесценок отдают в частные руки», - заявил депутат фракции Блока Виталия Кличко Иван ПЛАЧКОВ.

В Блоке также напомнили, что городской пакет «Киевэнерго» в 12,73% акций, переданный Киеву при создании этой компании, уже давно забрали у киевской общины и через «Киевэнергохолдинг» отдали оффшорным компаниям. «Теперь то же, но уже легально, власть при поддержке честных бютовцев сделает и с «Киеводоканалом» и другими предприятиями коммунальной собственности. Потом – перепродажа и размывание пакетов акции ради того, чтобы прикрыть реальных лиц, которые за этим стоят, и не платить реальную собственность за активы предприятий-монополистов», - сказал И.ПЛАЧКОВ, добавив, что по такой схеме Киев уже потерял Банк “Крещатик”, “Киевмлын” и ряд других активов.

Инициаторы киевской коммунальной распродажи прекрасно понимают, что получить реальную стоимость при такой модели продажи пакетов акций ключевых предприятий столицы нереально. Они сознательно лишают общину и бюджет города реальных денежных поступлений, обслуживая интересы оффшорных “инвесторов”, считают в Блоке Кличко.

«Оценить реальную стоимость предприятий, которые распродал во время одной сессии Киевсовет, сложно даже опытным специалистам. Это миллиарды долларов в частные карманы. Но и этого имущества, полученного за бесценок, новым владельцам будет мало. Киевлянам уже известна политика шантажистов «Киевэнергохолдинга» - ради повышения тарифов и выбивания дотаций из карманов киевлян они готовы отключать воду и гасить свет даже в детских больницах», - считают представители Блока.

Как сообщал УНИАН, Киевский городской совет на сегодняшней сессии разрешил приватизацию 75 млн. 997 тыс. 940 штук акций ЗАО «Хлеб Киева», которое находится в коммунальной собственности, что составляет 50% + 1 акция общины; разрешил продажу коммунального пакета акций ОАО «АК «Киевводоканал» в количестве 178 млн. 748 тыс. 500 шт. акций, что составляет 25,4%; разрешил приватизацию 57 млн. 982 тыс. 839 акций ОАО «Киевспецтранс», что составляет 51% акций предприятия, и принял решение разрешить продажу коммунального пакета акций ОАО «Киевгаз» в количестве 1 млн. 614 тыс. 144 шт., что составляет 28,45% акций.

За каждое из этих решений проголосовали 90 депутатов.